1 A poche ore dal suo ingresso al GF Vip 5, Samantha de Grenet fa una domanda scomoda a Stefania: la reazione della Orlando

Sono passate solamente pochissime ore da quando Samantha de Grenet è arrivata al Grande Fratello Vip 5, ma pare che la showgirl si stia già ambientando benissimo all’interno della casa. Nonostante un piccolo screzio iniziale con Giacomo Urtis, col quale c’erano delle questioni irrisolte, la conduttrice si sta godendo a pieno questa esperienza e ha anche ritrovato una vecchia amica: Stefania Orlando. Le due infatti si conoscono da anni, e proprio all’interno della casa hanno avuto modo di ritrovarsi. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sul web. La de Grenet ha infatti fatto una domanda scomoda alla Orlando, e la sua reazione non è tardata ad arrivare. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cosa è accaduto.

Ieri sera, durante una chiacchierata, Stefania Orlando stava parlando del suo ex marito, Andrea Roncato. I due come è noto si sono uniti in matrimonio nel 1997, divorziando però dopo appena due anni. A quel punto proprio Samantha de Grenet ha chiesto alla sua collega come fossero i rapporti attuali con l’attore. Stefania, con un cenno della testa, ha fatto intendere di non voler parlare di tale argomento, e si è limitata semplicemente a rispondere:

“Non ne abbiamo più”.

Samantha fa delle domande inopportune a Stefania sull’ex marito e la loro relazione#GFVIP pic.twitter.com/OZFaRQ87tS — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Samantha de Grenet si è così immediatamente scusata della gaffe fatta, ma poco dopo Stefania Orlando, confidandosi con Andrea Zelletta, ha fatto intendere di essere rimasta male dell’intromissione della conduttrice.

… 24 ore dopo Stefania è già piena di Samantha #GFVIP pic.twitter.com/Kuzfera8ck — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 12, 2020

Qualche ora fa però proprio la Orlando si è confidata con Samantha de Grenet, parlandole del suo rapporto con Matilde Brandi e su quello che è accaduto tra loro. Rivediamo le sue dichiarazioni.