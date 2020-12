1 Entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5, Samantha de Grenet litiga subito con Giacomo Urtis: ecco perché e cosa è accaduto

Serata intesa al Grande Fratello Vip 5. Questa sera infatti ad entrare nella casa più spiata d’Italia è stata Samantha de Grenet, che finalmente ha varcato la porta rossa. Tuttavia appena arrivata la showgirl ha subito litigato con Giacomo Urtis, col quale aveva dei conti in sospeso. Non tutti infatti ricordano che i due nel 2017 hanno partecipato alla stessa edizione de L’Isola dei Famosi, e già allora non erano mancate scintille. Una volta faccia a faccia al Grande Fratello Vip 5 a prendere immediatamente la parola è stato proprio Urtis, che ha affermato:

“Ti volevo fare un appunto. Un anno fa ci siamo visti in palestra, ti ho salutato ma tu mi hai risposto a mezze parole. Perché?”.

Immediata la replica di Samantha de Grenet, che ha affermato:

“Ti spiego: ero tenuta perché ti ho espresso il mio disappunto sul fatto che tu avessi parlato malissimo di me senza motivo. Hai detto che ero famosa solo per essere stata la fidanzata di Pieraccioni, che ero falsa e calcolatrice e che sei stato più tu in televisione di me. Il problema è che uno può dire tutto, ma dovrebbe sapere di cosa si sta parlando.

A quel punto Giacomo Urtis ha svelato un retroscena su Samantha de Grenet, riguardante proprio la partecipazione a L’Isola dei Famosi:

“Io mi ricordo che all’Isola eri molto calcolatrice. Prima del reality in hotel ti mettivi d’accordo con Giulio Base. Andavate al largo, quando non c’erano le telecamere a complottare sulle nomination”.

Entra pure Samantha… abbiamo in serbo per te una sorpresina… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/LiIpdrIYpw — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

Cosa accadrà tra Samantha de Grenet e Giacomo Urtis nei prossimi giorni? I due avranno modo di avere un chiarimento?