NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

Ladri a casa di Samantha De Grenet

La casa di Samantha De Grenet, ex vippona del Grande Fratello Vip 5, è stata svaligiata da alcuni malviventi. I ladri infatti sono entrati nella sua abitazione di Roma, la quale si trova nei quartieri Parioli. L’edificio, in cui abita con il marito Luca Barbato, si trova vicino a un ristorante e sarebbe proprio da qui che sarebbero passati i malfattori.

Stando a quanto riportato si tratterebbe di ladri molto esperti, questo perché la scientifica non avrebbe trovato tracce o impronte. Secondo la ricostruzione iniziale, poi, si pensa che potrebbero essere entrati calandosi dalla canna fumaria di un ristorante e non si esclude che l’evento possa essere collegato al furto subito dal dirimpettaio della De Grenet una settimana prima.

In quella occasione avevano portato via 200mila euro dalla cassaforte. Questa volta, invece, si tratta di oggetti come gioielli e preziosi rubati in due stanze. Samantha De Grenet li ha colti sul fatto tornando a casa e per fortuna sono solo scappati senza reagire nel peggiore dei modi. Queste le parole dell’ex vippona:

“Non si aspettavano che tornassi. Forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria. Entrano nel tuo rifugio.

Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto. Sono pronta a pagare un riscatto. Mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo”.

Ecco quanto riferito da Samantha De Grenet raggiunta da Il Messaggero. Continuate a seguirci per tante altre news, sperando che certe situazioni non si ripetano più.