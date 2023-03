NEWS

Nicolò Figini | 29 Marzo 2023

Amici 22

Samu a Pequenos Gigantes

Attualmente Samu è uno dei ballerini che sta gareggiando al Serale di Amici 22. Dopo un percorso a volte tortuoso e sicuramente lungo sta realizzando il suo sogno e avrà, senza ombra di dubbio, una carriera sfavillante. Come molti altri suoi colleghi all’interno del talent, però, anche lui ha un passato televisivo alle spalle.

Se in precedenza abbiamo scoperto che Megan da bambina è apparsa a “Chi ha incastrato Peter Pan?”, oggi vi informiamo del fatto che il giovane allievo del talent è stato tra i protagonisti di “Pequenos Gigantes“. Nel video qui sotto, infatti, lo vediamo mentre si esibisce e riesce a conquistare il pubblico e la giuria composta anche da Claudio Amendola, il quale si alza in piedi.

Vedremo in queste settimane, nel frattempo, che cosa riserverà il futuro a Samu per quanto riguarda il Serale di Amici 22. Al momento sono usciti diversi ragazzi, come per esempio Gianmarco, Piccolo G, Megan e NDG. Quest’ultimo, per esempio, ha rilasciato delle dichiarazioni molto toccanti:

“Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, un artista migliore, un cantante più bravo e ha una consapevolezza molto più grande di se stesso, del mondo che lo circonda, della vita, perché Amici è una scuola di vita soprattutto. Ora gli dico vai là fuori e spacca il mondo. Non ti buttare giù. Sicuramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo magari di andare più avanti, però uscire così secondo me è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Però oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti, non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa cosa me la porto fuori per futuri palchi e future esperienze”.

Seguiteci per altre news.