Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

GF Vip 7

Brad, marito di Giaele De Donà, videochiama Daniele Dal Moro

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, come abbiamo visto, Daniele Dal Moro ha dato ufficialmente il via alla sua storia d’amore con Oriana Marzoli. I due finalmente stanno avendo la possibilità di viversi e di conoscersi a fondo, lontani da occhi indiscreti, e già in molti si chiedono cosa accadrà tra loro nelle prossime settimane. Nel mentre in queste ore l’influencer è arrivata a Milano, dove si è ricongiunta con Giaele De Donà e Alberto De Pisis. I tre si sono così mostrati insieme sui social, segno dunque che la loro amicizia sta proseguendo anche dopo il programma. A unirsi agli ex Vipponi in queste ore è stato anche Brad, marito di Giaele, e ieri sera così il quartetto è andato a cena insieme.

Nel corso della serata però è accaduto qualcosa di inaspettato e che in queste ore sta facendo discutere il web. Brad infatti ha deciso di videochiamare proprio Daniele, grande assente alla cena, per chiedergli dove fosse e perché non li avesse raggiunti a Milano. Ma non è finita qui. A quel punto l’ex tronista ha invitato il marito di Giaele a raggiungere lui e Oriana in Spagna nei prossimi giorni, e in molti attendono già con ansia questa reunion. Tra poche ore infatti gli Oriele partiranno per Madrid, e finalmente la Marzoli potrà riabbracciare la sua famiglia e i suoi amici.

Daniele: “Bebé dì a Brad che viene a Madrid” Loro si sono dati un pezzo di cuore 🤍#orielepic.twitter.com/26RKAXii7P — sisonokevin (@oriele__era) April 21, 2023

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà, solo qualche giorno fa Oriana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio, rivelando come procedono le cose con Daniele Dal Moro. La Marzoli ha anche parlato dell’eventualità di partecipare con il suo fidanzato a Temptation Island, e in merito ha affermato:

“Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi tramette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale, ma stiamo bene. Una partecipazione a Temptation Island? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa. Io non mi precludo nulla, anche se al momento non ho progetti per l’immediato futuro”.