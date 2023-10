Chi è Samuel Peron? Età, altezza, vita privata, Instagram

NEWS

A Ballando con le Stelle 2022 torna Samuel Peron come insegnante di danza. Ecco tutto ciò che sappiamo sul famoso ballerino

Tutto quello che c’è da sapere su Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle: dalla sua età, alla vita privata, alla carriera a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Samuel Peron

Nome e Cognome: Samuel Peron

Data di nascita: 21 aprile 1982

Luogo di nascita: Marostica

Età: 40 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: ballerino e insegnante di danza

Fidanzata: Samuel è fidanzato con Tania Bambaci

Figli: Samuel non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: Samuel non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @samuelperon

Samuel Peron età, biografia e altezza

Di seguito alcuni cenni della biografia del ballerino di Ballando con le Stelle 2021. Samuel Peron nasce a Marostica, in provincia di Vicenza, il 21 aprile 1982, sotto il segno del Toro, e la sua età è dunque di 40 anni.

Conosciamo anche altezza e peso, corrispondenti rispettivamente a 1 metro e 87 centimetri e 75 kg.

Prima di dedicarsi pienamente alla danza, il ballerino si diploma all’Istituto d’arte come designer.

In seguito si iscrive al corso di laurea in scienze motorie presso l’Università di Padova, dove consegue la laurea nel 2015 all’Università telematica San Raffaele.

Vita privata

Sulla vita privata di Samuel Peron sappiamo che che dal 2014 è legato alla modella Tania Bambaci, eletta Miss Italia nel 2012. Dopo alcuni anni di amore, nel 2018 i due vivono una breve crisi, che si risolve però in poche settimane.

La modella, però, attualmente non è ancora la moglie di Samuel.

I due, pur avendo intenzione di convolare a nozze, non hanno ancora iniziato i preparativi per il grande giorno.

Dove seguire Samuel Peron: Instagram e social

È possibile seguire Samuel Peron anche tramite il suo profilo ufficiale Instagram.

Il ballerino, seguito da diverse migliaia di seguaci, condivide i momenti più bella della sua vita privata e della sua carriera.

A proposito di questo vediamo le tappe fondamentali del ballerino…

Carriera

La carriera di Samuel Peron inizia a soli 4 anni, quando si avvicina al mondo della danza. Da quel momento il ballerino inizia a prendere lezioni, e a soli 9 anni partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena.

Nel 1992, invece, partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. In seguito, nel 2001, Samuel si classifica terzo nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane.

Nel 2005 Samuel Peron interpreta il ruolo di Cesàr nel musical La febbre del sabato sera diretto da Massimo Romeo Piparo, per poi far prendere parte con la collega Natalia Titova allo spettacolo teatrale “Tango d’amore…”. Ma la carriera del ballerino non si limita solo alla danza.

Successivamente nel 2013, infatti, recita in un episodio della fiction Rai Un Caso di Coscienza, mentre nel 2014 debutta come scrittore con Senza Tempo, una raccolta di racconti.

Samuel Peron a Ballando con le Stelle

Tuttavia la carriera di Samuel Peron prende ha una svolta quando nel 2005 entra a far parte del cast della seconda edizione Ballando con le Stelle, come ballerino professionista.

Da quel momento, per tutti gli anni successivi, prende parte al talent, vincendo anche la quarta edizione in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone.

Dal 30 marzo 2019, Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle, dove ha danzato in coppia con la giornalista Marzia Roncacci. Dopo la sfortunata parentesi nel 2020 a causa del Covid 19, Samuel ritorna nel 2021 nella trasmissione accanto a Sabrina Salerno, dove si posizionano terzi. Ritroviamo il maestro nel 2022 e nel 2023.

I concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle

Conosciamo i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ecco l’elenco completo di concorrenti e maestri professionisti che li affiancheranno in questo percorso:

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova; Carlotta Mantovan e Moreno Porcu; Giovanni Terzi e Giada Lini; Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Paola Perego e Angelo Madonia; Ricky Tognazzi e Tove Villfor; Rosanna Lambertucci e Simone Casula; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Il percorso di Samuel Peron a Ballando

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Samuel Peron per la nuova edizione di Ballando con le Stelle e seguire con attenzione quello che sarà il suo percorso insieme a Simona Ventura.