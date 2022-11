Chi è Angelo Madonia? Età, altezza, vita privata e Instagram

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Angelo Madonia, maestro di Ballando con le Stelle 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Angelo Madonia

Vediamo cosa sappiamo in merito alla biografia del ballerino Angelo Madonia, chi è e quanti anni ha. Il maestro di Ballando con le Stelle 2022 è nato a Palermo il 27 luglio 1984. La sua età è dunque di 38 anni.

Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che inizia a ballare all’età di 11 anni e ben presto si fa strada nel mondo della danza.

Prima di scoprire di più sulla sua carriera però vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Angelo Madonia abbia una moglie e dei figli.

La risposta è sì.

Il ballerino di Ballando con le Stelle 2022 ha due figlie, Alessandra e Matilde. Tuttavia non abbiamo alcun tipo di informazione in merito a sua moglie. La compagna di Angelo è infatti estranea al mondo dello spettacolo e non è chiaro se a oggi i due stiano ancora insieme.

Scopriamo adesso dove seguire Madonia sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Angelo Madonia: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Angelo Madonia su Instagram e sui social.

Il ballerino di Ballando con le Stelle 2022 ha un profilo attivo, che vanta più di 20 mila follower.

Su Instagram Angelo condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alle sue figlie, e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a scoprire ciò che sappiamo.

Carriera

Dopo aver iniziato a ballare all’età di 11 anni, Angelo Madonia approda al Teatro Massimo di Palermo. In seguito però si esibisce anche sui più grandi palchi di competizioni mondiali. Inizia così a girare il mondo intero, arrivando fino ai teatri inglesi, russi e cinesi.

Nel 2006 arriva per lui la prima grande esperienza televisiva, quando partecipa alla terza edizione di Ballando con le Stelle. Vediamo cosa sappiamo in merito.

Ballando con le Stelle 3

Nel 2006 il ballerino Angelo Madonia entra a far parte del cast di Ballando con le Stelle 3, dove balla insieme a Pamela Camassa. I due arrivano fino in finale e si classificano al secondo posto dopo Fiona May e Raimondo Todaro, che vincono l’edizione.

Successivamente il ballerino lavora come direttore tecnico in varie scuole di danza, tra cui il Milano Lab Studio.

Nel 2021 torna invece a Ballando, dove segue le varie “ballerine per una notte” dell’edizione. L’anno seguente Angelo entra a far parte ufficialmente del cast di maestri del talent show.

Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2022

Sabato 8 ottobre su Rai 1 parte Ballando con le Stelle 2022, con la conduzione di Milly Carlucci. In giuria troviamo invece Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. A far parte del cast di maestri professionisti del talent show c’è anche il ballerino Angelo Madonia, che danza in coppia con Ema Stokholma.

In queste settimane così i due si stanno allenando senza sosta in vista della prima puntata, e di certo ne vedremo di belle nel corso delle varie serate.

Ma chi sono tutti i concorrenti di Ballando e i rispettivi maestri oltre ad Angelo? Andiamo a scoprirlo.

