1 Chi vincerà Amici secondo Samuele Barbetta

Samuele Barbetta è uno degli ultimi eliminati della scuola di Amici 20. Il ballerino, che all’interno della scuola ha mostrato grandi abilità anche come coreografo, è tornato alla sua routine e ora ha grandi progetti per il futuro che riguardano sé stesso e il gruppo con cui lavora.

L’esperienza ad Amici 20 per Samuele Barbetta è stata comunque indimenticabile. Nel talent ha instaurato legami importanti. Uno su tutti quello con la ballerina Giulia Stabile, la quale dopo la sua eliminazione è crollata in lacrime. Tra loro vi è davvero una bella amicizia e Samuele si augura possa essere lei a vincere il programma. Secondo il ballerino, però, ad avere buone possibilità è anche Sangiovanni. A rivelarlo è stato proprio Barbetta in una lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Ecco cosa ha raccontato:

«Secondo me Giulia. Anche se dal primo provino, appena ho visto entrare Sangiovanni, ho pensato: “Questo vince Amici!”. Penso che lui sia fortissimo, parla di cose di cui serve parlare, ha molto coraggio sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista umano, non ha pura di niente».

Sarà giusto il suo pronostico di Samuele Barbetta? Staremo a vedere cosa ci riserverà la puntata di questa sera di Amici 20 per scoprire se Giulia e Sangiovanni riusciranno ad avere un posto in Finale e dunque contendersi il titolo. Intanto Samuele Barbetta ha parlato anche del percorso nella scuola e dei suoi progetti per il futuro…