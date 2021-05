Samy B. Liars Stars

Supereroi sì, ma con stile. È su questa accoppiata, che unisce la sua passione per il fantasy e la sua vita professionale, che Samy B., nome d’arte della vicentina Samantha Beschin, ha costruito il suo primo romanzo, Liars Stars (Stelle Bugiarde, Link Edizioni, pp. 220).

Professionista nel campo della moda, Samy B. ha saputo conferire ai suoi personaggi, che ricordano molto da vicino i protagonisti Marvel, abiti griffati e accessori tecnologici di lusso.

Intrighi, verità nascoste, tradimenti e azione non fanno difetto. Oltre a questo, ha anche intrecciato la trama con un’ampia componente archeologica, che si pone a metà strada tra leggenda e realtà sulle tracce delle Tavole di Thoth, un sacerdote di Osiride che nell’antichità avrebbe fondato una colonia egizia dopo la scomparsa di Atlantide.

Nel 2020 il romanzo, primo volume di una serie Urban, ha ricevuto due menzioni d’onore. Una al concorso catanzarese Kerasion, dedicato alla memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’altra alla XV edizione del Premio Internazionale Mario Luzi.

Nel 2021, altra menzione speciale al Concorso Letterario Nazionale “Artisti” per Peppino Impastato, giunto alla sua Seconda edizione.

Barbara Fortuna L’invisibile, che la caccia abbia inizio

Scrittura, famiglia e numerosi impegni nel sociale. Sono i tre pilastri su cui si fonda la vita della sovizzese Barbara Fortuna, l’instancabile autrice dell’apprezzatissimo noir L’invisibile – Che la caccia abbia inizio (Lettere Animate, pp. 170) e tra poco in uscita con il suo secondo romanzo, un intricato e adrenalinico thriller psicologico.

Vincitore della nona edizione del Premio Nazionale Città di Grottammare nella sezione giallo/noir, il libro di debutto di Barbara Fortuna non è un romanzo semplice di cui parlare. Va letto e basta per riuscire a capirlo appieno.

In esso l’autrice descrive un mondo dove il confine fra il bene e il male diventa molto labile. Un mondo di cui tutti conoscono o intuiscono l’esistenza, ma che – forse per convenienza – ignorano o negano. Un mondo dove il denaro può comprare tutto tranne l’odio e la vendetta. Dove il cuore è l’unica cosa che può portare alla rovina. Invisibili sono anche le persone, insospettabili mercenari o inaspettati killer su commissione, che hanno il potere di trasformare la vita della loro preda in una spietata partita a scacchi contro la morte.

a cura di Cinzia Ceriani

