1 Il racconto di Samy Youssef

Venerdì sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 è stato Samy Youssef. Fin dal primo momento la forte storia del modello ha attirato l’attenzione del pubblico, e senza dubbio nelle settimane a venire il concorrente del reality ci regalerà forti emozioni. Il gieffino infatti non ha avuto una vita semplice, e già durante la sua clip di presentazione ha svelato alcuni retroscena del suo passato che hanno emozionato e commosso i telespettatori. Adesso come se non bastasse Samy si è confidato con Alex Belli, e nel corso della chiacchierata ha parlato del suo arrivo in Italia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Eravamo sul barcone ed è arrivata un’onda altissima, siamo finiti in acqua. Credo che sia successo più o meno a 2 km dalla costa. Io ho bevuto un sacco di acqua salata, ma ho avuto fortuna. La corrente mi mandava avanti e le onde mi sballottavano facendomi bere tanta acqua. Pensavo di essere finito. Per fortuna poi un’onda mi ha portato in un punto in cui si toccava e a piedi sono arrivato sulla spiaggia. Quando ho toccato terra mi sono buttato giù e sono scoppiato a piangere. Se ne parlo con tranquillità è perché sono grato di essere vivo e di poterlo raccontare”.

E ancora Samy Youssef ha aggiunto:

“All’inizio mi vergognavo a raccontare questa storia. Avevo paura che mi avrebbero guardato come se fossi un terrorista o che comunque mi avrebbero giudicato male per quello che ho vissuto. Sai, parlare di clandestino, arrivato con un barcone. Eppure nessuno si dovrebbe vergognare del proprio passato. Spero nelle nuove generazioni. I bambini non nascono con le idee di odio, è la situazione in cui si trovano e le persone che ci sono per ora al potere che gliele fanno crescere”.

Il forte racconto dell’arrivo in Italia di Samy Youssef ha toccato il pubblico e il web, e senza dubbio il modello ci regalerà grandi emozioni nei giorni a venire. Nel mentre in queste ore a fare una drammatica confessione sul suo passato è stato anche un altro Vippone. Rivediamo cosa è accaduto.