San Valentino a casa Draghi: Serena di nome e di fatto e granduchessa

Mario Draghi è il nuovo premier italiano e accanto a lui da tantissimi anni c’è la moglie. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ce la presenta nella sua rubrica domenicale sul quotidiano Libero. La signora Draghi non è solo la moglie del premier, ma è prima di tutto una donna colta, esperta di letteratura inglese, madre e anche nonna. Ma non solo, ha anche una discendenza nobile toscana.

La signora è una donna che merita questo titolo, è Serena Cappello sposata da 50 anni con Mario Draghi e si amano da quando erano ragazzi, senza mai un attimo di stanca. Ha 73 anni come il marito, è madre di due figli e ora nonna, ed è pure nobile: discende infatti da Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici. Basta? No, perché è pure colta, esperta di letteratura inglese. Condividono la passione per i cani e la campagna: hanno acquistato una casa nei pressi di Città delle Pieve, in Umbria, dove fuggono di tanto in tanto per godersi la pace della campagna.