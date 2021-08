1 Il ritorno in scena di Sandra Milo

«Finalmente! Sono veramente contenta», con queste parole Sandra Milo si dice entusiasta del suo ritorno in scena a teatro. Ebbene sì, perché dopo la pandemia, l’attrice torna con uno spettacolo esilarante. La commedia ironica si chiama ‘Ostriche e caffè americano’ ed è ricca di colpi di scena e sarcasmo. A parlarne in esclusiva, ai microfoni di Armando Sanchez per Novella 2000, è stata proprio Sandra:

«Ostriche e caffè americano è uno spettacolo molto interessante, una commedia inedita di Walter Palamenga che è anche il regista. Un inno alla femminilità in tutte le sue declinazioni. Sto avendo la fortuna di lavorare con attori bravissimi che mi danno carica».

Ha detto l’attrice felice di poter condividere questo progetto con il pubblico. Ma di cosa parla? Si tratta della storia di un gruppo di drag queen, come rivelato da Sandra Milo. Lei è l’unica donna sul palco anche se interpreta il ruolo di un uomo:

«(…) Il mio personaggio George, scoprirà di avere avuto un figlio in passato, e che anche lui desidera diventare una drag queen. Ne succederanno di tutti i colori, perché questo ragazzo non sa la verità, e sarà proprio George a doverglielo dire. Durante lo spettacolo si re- cita, si balla e si canta».

Dietro questo spettacolo, però, si nasconde un significato molto profondo, che la stessa ci ha tenuto a spiegare:

«Mi è piaciuto molto ribadire il concetto di uguaglianza. Se ne parla troppo poco purtroppo. In effetti tutti siamo in grado di generare la vita. Il progetto è nato da un gruppo di amici che frequento da tempo: Luca Arcangeli e Walter Palamenca, che è direttore artistico dell’Eco teatro di Milano. L’idea ci affascinava e siamo fieri di aver avuto anche il sostegno del Comune della città. E finalmente, dopo tanto tempo di restrizioni, siamo pronti al debutto».



Ha aggiunto Sandra Milo. Ma non è finita qui, perché oltre a raccontare del suo spettacolo, l’attrice ha ammesso che non le dispiacerebbe partecipare a un programma come il Grande Fratello Vip. Continua…