1 La rivelazione di Sangiovanni

Nonostante non abbia vinto Amici 20, senza dubbio Sangiovanni in queste settimane sta ottenendo un successo inimmaginabile. Il primo EP del rapper infatti sta scalando le classifiche, risultando l’album più venduto del momento. Ma non solo. Attualmente il cantante è anche impegnato non solo un una serie di instore in tutta Italia, per incontrare per la prima volta i suoi fan, ma si sta anche già concentrando sul prossimo progetto, che vedrà la luce a breve. Nel mentre Sangio in queste ore si è raccontato in una lunga intervista per FanPage, durante la quale ha svelato come ha reagito ad aver perso la finale di Amici contro Giulia Stabile, sua fidanzata. Queste le sue dichiarazioni:

“Se mi sta stretto il secondo posto? No, no, non mi sta stretto, poi c’è Giulia davanti, sono felicissimo, sono veramente contento del percorso fatto. La vittoria è la ciliegina, certo, ma quando ci sono queste esperienze penso che sia più importante il viaggio che l’arrivo, e io ho fatto un viaggio incredibile, soprattutto per me stesso. Ma è stato figo. Ho fatto grandi cose, ho lavorato e imparato tanto. Non avevo pensato alla vittoria, anzi quando sono uscito ho visto un filmato in cui dicevo che non pensavo neanche di arrivarci alla finale. Invece ci sono arrivato, quindi bene così. È stata bellissima anche la finale con lei, sono felicissimo per Giulia”.

Ma non solo. Sangiovanni infatti ha anche parlato della sua vittoria nel circuito canto, e di quella di Giulia, che sono state viste come una sorta di riscatto dal bullismo. Ecco cosa afferma in merito il rapper:

“Penso che la musica non si faccia mai solo per se stessi. Ovviamente la uso a mio favore, a mio vantaggio, la uso per liberarmi da alcune cose, per stare meglio, è un’esigenza. Ma allo stesso tempo sono fiero che tutto quello che ho fatto è stato accolto dalle persone, che si sono riviste in tutto questo. Sono sicuro che durante la finale, per esempio, tante persone si siano riviste in me e tante altre in lei e il bello era proprio questo, che avevamo dei messaggi importanti da mandare, io nel mio e lei nel suo. Questa cosa è stata molto forte”.

