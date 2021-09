1 Sangiovanni si commuove

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima dei due appuntamenti dei Seat Musica Award. Tra i tanti artisti sul palco anche Sangiovanni. Il cantante, diventato famoso grazie all’ultima partecipazione ad Amici 20, non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la sua esibizione.

Il giovane artista, sempre molto stiloso con i suoi look, ha intonato Malibù, una delle hit di questa estate e al termine, oltre ai premi, ha ricevuto tanti elogi da parte del pubblico, in delirio per lui. Sangiovanni ci ha tenuto quindi a ringraziare tutti, con i conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti che gli hanno suggerito di andare a raccogliere tutto l’affetto dei presenti all’Arena di Verona. Entrambi i presentatori hanno dato il loro supporto all’ex allievo del talent show condotto da Maria De Filippi.

A seguire, dopo essersi commosso, Sangiovanni è riuscito a dire le seguenti parole: “Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”, ha concluso prima di congedarsi con i riconoscimenti ricevuti, trasportati da una macchinina telecomandata (simbolo di positività da parte del cantante) che ha portato con sé sul palco.

Questo il momento condiviso da alcuni fan su Twitter, che vi riproponiamo qui sotto…

Dai raga ma sentite che casino fa l’arena per lui e quanto è emozionato lui piccino😭

Sangiovanni oggi ti voglio più bene del solito pic.twitter.com/dOGyqbZqH9 — lalala (@lasviolinata) September 9, 2021

Un momento davvero commovente per Sangiovanni e per tutti i suoi fan pronti lì a sostenerlo, sia nel corso della serata che sui social. Il cantante, intanto, nei giorni scorsi si è sfogato dando contro ad alcuni fan, ecco perché…