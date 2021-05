1 Le prime parole di Sangiovanni

Nella serata di ieri abbiamo finalmente scoperto chi è il vincitore dell’edizione numero 20 di Amici. A trionfare è stata Giulia Stabile, alle sue spalle Sangiovanni. Il cantante, tra i favoriti di quest’anno fin dall’inizio, ha regalato grandi performance insieme ai suoi compagni di viaggio.

Sebbene sia arrivato secondo, il giovane cantautore può comunque ritenersi soddisfatto. Si porta a casa il Premio Tim per la Critica, ma anche quello assegnato dalle Radio per il singolo Malibu e il Premio assegnato dalla SIAE. Tra l’altro festeggia anche il milione di follower (abbondantemente superato) su Instagram.

Così Sangiovanni ha voluto esprimere tutta la sua gioia sul noto social, poco dopo la finale di ieri. L’allievo di Amici 20 ha postato una serie di ricordi della serata appena trascorsa e un dolce pensiero per i fan e per la sua fidanzata Giulia:

«Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere, essere accettato per ciò che sono. Cantare su un palco. Fiero di te Giulia”, ad accompagnare quest’ultima frase c’è un cuore dedicato alla sua dolce metà. E ancora: “Che mesi emozionanti e intensi Amici, GRAZIE DI CUORE! Grazie per il Premio Tim della Critica, Premio delle Radio per “Malibu”, Premio SIAE. E ora? Già sapete: LESSGOOO! SEMPRE», si legge dal profilo del cantante.

Storia e post Instagram – Sangiovanni

Ma non è finita qui, perché qualche ora fa il cantante è tornato a parlare nuovamente attraverso il suo profilo: “6 mesi dopo. Grazie di tutto. Un bacio”, ha scritto nella giornata odierna Sangiovanni, dopo le intense emozioni vissute.

Così per Sangiovanni inizia una nuova avventura dopo Amici 20 e chissà quante sorprese ci riserverà ancora. Oltre alle varie performance di ieri, il cantante ha stupito tutti anche con una lunga e intensa lettera dedicata ai finalisti di questa edizione del talent show, che di solito arriva direttamente da Maria De Filippi. Un momento emozionante che ha commosso tutti.

A seguire, al termine della puntata, Sangiovanni è stato rintracciato dai microfoni di Witty. Ecco cosa ha detto…