Debora Parigi | 2 Febbraio 2023

Sangiovanni

Il duetto che non ti aspetti è quello tra Sangiovanni e Gianni Morandi che hanno deciso di fare una nuova versione di un iconico brano.

Duetto musicale per Sangiovanni e Gianni Morandi

Lo scorso anno, al Festival di Sanremo 2022, Sangiovanni e Gianni Morandi hanno avuto modo di conoscersi di persona. Entrambi in gara rispettivamente con “Farfalle” e “Apri tutte le porte”, dietro le quinte hanno parlato, si sono scambiati i numeri di telefono e hanno stretto un bel rapporto. Una dimostrazione che le generazioni molto distanti possono essere molto vicine.

Morandi aveva già apprezzato l’ex allievo di Amici quando aveva sentito la cover di “Fatti mandare dalla mamma” che lui aveva fatto proprio nel talent di Maria De Fillippi durante il Serale. Proprio questo apprezzamento aveva portato a pensare che potessero collaborare in qualche modo in futuro. E quel giorno è arrivato.

Proprio oggi, attraverso i loro canali social, Sangiovanni e Gianni Morandi hanno fatto un annuncio che ha fatto impazzire il web: un progetto musicale insieme. Come ha scritto Morandi sul suo profilo Instagram, martedì 7 febbraio uscirà un loro duetto. Si tratta di una nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma”. Gianni ha scritto sul suo profilo: “Sono 60 anni che la mamma ci manda a prendere il latte… Fatti RImandare dalla mamma a prendere il latte fuori il 7/2!”.

I due artisiti, quindi, ripropongo in modo un po’ diverso (e con il titolo leggermente cambiato) l’iconica canzone di Morandi che è stato un vero e proprio successo. Nelle loro storie Instagram hanno anche messo un breve video di presentazione e il link per pre-salvarla in digitale.

Come notiamo uscirà il 7 febbraio, giorno di inizio del Festival di Sanremo 2023. Che i due cantanti la cantino proprio sul palco dell’Ariston? Morandi sarà co-conduttore di Amadeus per tutte le serate della kermesse. Mentre Sangiovanni prenderà parte alla serata delle cover (quella di venerdì) duettando con Ariete con il brano “Centro di gravità permanente”. Quindi è molto probabile che possano presentarla proprio in occasione del Festival.