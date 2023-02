NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione gelida di Daniele Dal Moro

Non sembrerebbe esserci più feeling ormai tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Negli ultimi giorni infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer si sono allontanati, arrivando quasi al punto di non rivolgersi più la parola. Sebbene la scorsa settimana sembrava essere arrivato un chiarimento tra i due Vipponi del Grande Fratello Vip 7, adesso Daniele e Oriana sembrerebbero essere nuovamente ai ferri corti. In particolare Dal Moro pare non credere più alla Marzoli, che dal suo canto sta cercando in ogni modo di recuperare la sua fiducia. Tuttavia l’ex tronista sembrerebbe essere intenzionato a mettere un punto definitivo alla sua amicizia con l’influencer, nonostante i fan stiano continuando a supportare e a sostenere i due.

Poco fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è piaciuto alla maggior parte degli utenti. I follower degli Oriele infatti hanno inviato un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 7 con un messaggio destinato proprio ai Vipponi.

A non passare inosservata è stata però la reazione gelida di Daniele Dal Moro, che non ha nemmeno ringraziato i fan che hanno inviato l’aereo, ma ha affermato: “Passatemi una fionda”. Oriana Marzoli invece, pur essendo consapevole che ormai gli Oriele non sembrerebbero più esistere, ha voluto comunque ringraziare coloro che hanno speso un minuto del loro tempo per supportarli in questi mesi.

Sui social intanto in molto hanno duramente criticato Daniele per il suo comportamento glaciale. Solo poche ore fa come se non bastasse Dal Moro ha esultato per un aereo arrivato per lui, il primo in cui non era coinvolta la Marzoli. Che dunque l’amicizia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer sia davvero giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo seguiteci per restare sempre connessi con tutte le news sul reality show.