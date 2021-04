1 Le anticipazioni di Amici 20

In queste ore si è registrata la terza puntata del Serale di Amici 20, e come sempre numerosi sono stati i colpi di scena. A svelarci tutto quello che è accaduto in studio è stato Il Vicolo delle News. Anche stavolta le tre squadre si sono sfidate a colpi di canto e ballo, e ben due sono stati gli eliminati. Ma scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo. Ospite della puntata è stata Madame, reduce dal Festival di Sanremo e dal successo della sua bellissima canzone, Voce, risultata una delle più amate della kermesse. Stavolta ad iniziare la prima manche sono state Arisa e Lorella Cuccarini, che hanno deciso di scontrarsi con la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

La prima sfida ha visto il faccia a faccia tra Raffaele e Sangiovanni, per una comparata, e a vincere è stato proprio il primo. Successivamente a sfidarsi sono stati Deddy e Rosa e a vincere è il cantante. Infine è stata la volta dello scontro tra Alessandro e Tommaso, che è stato vinto proprio dal primo. A trionfare nella prima manche sono state così Arisa e Lorella e a quel punto sono stati gli allievi della loro squadra a fare i nomi dei tre concorrenti della squadra avversaria da mandare al ballottaggio.

Così a contendersi l’eliminazione, come ci svelano le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici 20, sono stati Tommaso, Enula e Sangiovanni. A salvarsi per primo è il cantautore e ad avere la peggio è stato nientemeno che Tommaso che è risultato essere il primo eliminato della serata. Il ballerino, emozionato e commosso, ha ringraziato Maria De Filippi, a sua volta dispiaciuta, per l’opportunità ricevuta. Come se non bastasse Arisa ha fatto sapere di volere Tommaso come ballerino del suo prossimo videoclip.

Ma copriamo ora cosa è accaduto durante la seconda e la terza manche.