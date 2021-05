Sangiovanni e Giulia, mano nella mano durante la registrazione di Amici: Rudy Zerbi li fotografa di nascosto (FOTO)

1 Rudy Zerbi fotografa Sangiovanni e Giulia

Sabato 1 maggio è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 20. La nuova sfida ha visto un nuovo eliminato, che è stato il ballerino Samuele. Quindi abbiamo scoperto i nomi dei semifinalisti. Ma dopo la puntata (che ricordiamo essere registrata) il professore Rudy Zerbi, come spesso accade, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto “rubata”, scattata dal suo punto di vista durante la registrazione. Questa volta i protagonisti sono stati Sangiovanni e Giulia.

Il cantante e la ballerina sono una coppia. Si sono conosciuti e innamorati proprio ad Amici e dopo tutti questi mesi sono uniti più che mai. Ecco quindi che Rudy li ha immortalati, mentre si trovava alle loro spalle, in un momento di estrema tenerezza, quando cioè erano mano nella mano.

“Foto scattate da me di nascosto, lo ammetto, ma sono troppo carini insieme e non ho resistito!” – ha scritto l’insegnante di Amici come didascalia alla foto.

In questo momento Sangiovanni e Giulia, come gli altri ragazzi salvi, stavano assistendo alle esibizioni del ballottaggio tra Serena, Alessandro e Samuele. E loro due erano molto preoccupati per quest’ultimo, specialmente Giulia. Infatti i tre hanno creato nei mesi un legame molto particolare. Qui Giulia era davvero in ansia e Sangiovanni ha cercato di darle conforto.

Inutile dire che la foto di Rudy Zerbi sui social ha ottenuto tantissimi like, anche da persone famose, come Elisabetta Gregoraci. Ma non solo, perché tra queste c’è ad esempio anche la conduttrice Alessia Marcuzzi che, in più occasioni, sui social ha espresso la sua preferenza per loro due.

Ma i momenti Sangiulia non finiscono qui nel corso della puntata di Amici…