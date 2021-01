1 Nonostante abbia iniziato una relazione con Giulia Stabile, sembrerebbe che Sangiovanni abbia una fidanzata fuori da Amici: ecco chi sarebbe

Uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è senza dubbio Sangiovanni. Come sappiamo infatti il cantante ha conquistato il cuore del pubblico e la sua canzone Lady in questi giorni sta spopolando sul web, ed è già un vero tormentone. Nonostante il suo percorso stia proseguendo in maniera impeccabile, Damian Giovanni (vero nome dell’artista) sta facendo discutere per via della sua relazione con Giulia Stabile. I due come è ormai ben noto, da alcune settimane si sono particolarmente avvicinati, e sembrerebbe che tutto proceda al meglio per il cantante e la ballerina.

In queste ore però è accaduto qualcosa che ha portato proprio Sangiovanni al centro dell’attenzione mediatica. Stando alle dicerie del web infatti pare che l’interprete di Lady abbia una fidanzata fuori da Amici, nonostante attualmente sia impegnato con Giulia! Ma chi sarebbe questa presunta ragazza di Damian Giovanni? Stando alle dicerie si tratterebbe di Margherita Mirelli, sua coetanea di Vicenza. A fare qualche indagine in più ci ha pensato Webboh, che ha portato alla luce alcune frasi di un pezzo del concorrente di Amici, “non +”, pubblicato lo scorso giugno. Proprio nel videoclip del brano, quando Sangio canta determinate frasi, appare il volto di Margherita. Questi i versi in questione:

“La mia nuova tipa la mando a fanc**o”.

“Ti bacio le labbra, mi sento al sicuro”

“Mi sono innamorato di un’altra, dispiace”.

Naturalmente non è chiaro se Sangiovanni abbia davvero una fidanzata fuori da Amici. Margherita infatti, nonostante in molti sostengano che i due abbiano avuto una storia e si siano lasciati durante il Natale, potrebbe essere solo un’amica del cantante. Entrambi infatti si seguono ancora su Instagram, e nulla dunque lascia immaginare che ci sia del tenero. Damian Giovanni nel mentre pare molto preso da Giulia Stabile, e sembrerebbe dunque improbabile che abbia un’altra relazione parallela. In attesa di ulteriori news, rivediamo cosa sta accadendo tra altri due concorrenti di Amici, tra i quali pare ci sia una simpatia reciproca.