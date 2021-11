I due ex allievi di Amici perfetti come Roe e Jay

Sangiovanni e Giulia continuano a far battere i cuori dei fan e adesso c’è chi se li immagina come i due protagonisti di uno degli ultimi best seller che sta spopolando tra i giovanissimi e non solo.

Ma qual è il romanzo del momento di cui si parla tanto? Trattasi di Roe e l’inganno della memoria, sequel di Roe e il segreto di Overville, edito Mondadori e scritto da Daniele Giannazzo.

La trama del primo capitolo (acquistabile QUI) ruota intorno a Roe, una ragazza che si trasferisce dalla ricca nonna a Overville, una deliziosa cittadina che in realtà nasconde un segreto. Qui fa la conoscenza di nuovi amici e di persone che non la fanno sentire la benvenuta. Il suo arrivo, però, viene segnato anche dall’incontro con Jay, un ragazzo sempre imbronciato ma dagli occhi verdi ipnotici…

Molti fan – ma anche noi di Novella 2000 – pensiamo che Giulia e Sangiovanni siano perfetti per interpretare la coppia di cui si parla nel romanzo: in tanti, infatti, chiedono a gran voce la realizzazione di una serie TV o di un film.

In attesa che questo sogno diventi realtà, se ancora non lo avete letto, lasciatevi conquistare anche voi dal mondo di Roe, il cui sequel (acquistabile QUI) è uscito proprio lo scorso 2 novembre.

