La scenetta di Pierpaolo Pretelli, Giulia e Stefania

In queste settimane come sappiamo a stupire il pubblico sono stati Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. L’ex Velino e la conduttrice infatti hanno fatto parte del cast di Tale e Quale Show, e solo ieri si è svolta l’ultima puntata del talent show di Rai 1. Nel corso delle varie serate gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno letteralmente lasciato i telespettatori senza parole e ci hanno regalato grandissime emozioni. Pierpaolo e Stefania così nel corso della finale si sono classificati rispettivamente al quinto e al settimo posto. A vincere la trasmissione invece quest’anno sono stati i Gemelli di Guidonia.

Ieri sera nel mentre ad assistere all’ultima puntata c’era anche Giulia Salemi, che era seduta tra il pubblico per fare il tifo per Pretelli. Dopo la fine della diretta così i due insieme alla Orlando si sono riuniti e naturalmente hanno immortalato il momento sui social. Nel corso della reunion però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha stupito il web.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Stefania Orlando infatti hanno fatto una piccola scenetta in cui fingevano di discutere e a un tratto hanno nominato Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip! Naturalmente il video del momento ha fatto il giro del web. In molti si sono inteneriti nel vedere come i tre ex gieffini ricordino con affetto la loro esperienza all’interno del reality Mediaset.

Adesso che Tale e Quale Show è giunto al termine intanto Pierpaolo e Stefania possono dedicarsi a nuovi progetti, e senza dubbio nelle prossime settimane arriveranno per loro importanti novità. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Pretelli, alla Orlando e anche a Giulia Salemi.

