1 L’ipotetica figlia di Sangiovanni e Giulia

Una delle coppie più belle e amate del momento è senza dubbio quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile. Come ormai ben sappiamo la storia tra il cantante e la ballerina è nata all’interno della scuola di Amici 20, e il pubblico ha avuto modo di assistere allo sviluppo di questo tenero amore. Anche dopo la fine del talent show i due, nonostante i numerosi impegni reciprochi, continuano a ritagliarsi degli spazi per poter stare insieme, e a oggi tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra Sangio e Giulia. Proprio il rapper qualche giorno fa, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore alla Stabile, affermando:

“Se stare al mondo a volte è difficile e pesante, a un certo punto puoi scegliere di guardare la realtà con occhi diversi. Come un bambino ma non in modo infantile. Giulia in questo mi ha aiutato tantissimo. A volte la guardo e le dico: ‘Ma come fai a guardare il mondo così?’. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato”.

Nel mentre il web sogna già un futuro roseo per la coppia, al punto che alcuni fan parlano già di convivenza e addirittura di matrimonio. Attualmente però Sangiovanni e Giulia Stabile hanno deciso di viversi il loro amore senza pensieri, rimanendo nel mentre concentrati sulle rispettive carriere. In queste ore però sui social ha iniziato a girare un fotomontaggio che ha fatto divertire i fan. Webboh infatti ha creato una foto che svela il volto che potrebbe avere un’ipotetica figlia di Sangio e Giulia. Questo lo scatto che non è passato inosservato:

Il fotomontaggio sull’ipotetica figlia della coppia ha naturalmente fatto divertire il web. Tuttavia è giusto ricordare che sia il rapper che la ballerina sono ancora troppo giovani per poter pensare di mettere su famiglia. Nel mentre Sangio, sempre nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di un periodo buio vissuto alcuni anni fa. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.