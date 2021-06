1 Sangiovanni in tendenza su Twitter

Da diversi mesi a questi parte come sappiamo a dominare le classifiche musicali italiane c’è Sangiovanni. L’amato rapper, reduce dalla sua esperienza ad Amici 20, in breve tempo ha infatti raggiunto un successo pazzesco, confermandosi come uno degli artisti del momento. Il suo primo EP ha già venduto migliaia di copie e le sue canzoni sono ormai delle vere hit. Nel mentre come se non bastasse Sangio ha avuto modo di incontrare i suoi fan, con una serie di firmacopie che l’hanno portato in giro in tutta Italia, e adesso il suo pubblico attende con ansia le prime date del suo tour, che senza dubbio arriveranno a breve.

Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Tutto è iniziato quando su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #SangiovanniIsOverParty! Ma cosa è accaduto e perché il rapper è stato preso di mira dai suoi stessi fan? Chi pensa che il fedele pubblico del rapper si sia rivoltato contro l’artista si sbaglia di grosso, e il tutto si tratta di un semplice scherzo. Ma scopriamo di più.

Alcune ore fa sui social Sangiovanni ha annunciato che alle 12 avrebbe fatto un importante annuncio. Tuttavia quando a mezzogiorno non è accaduto nulla, i seguaci dell’ex volto di Amici 20 si sono chiesti cosa fosse accaduto. A quel punto Sangio ha svelato di essersi confuso e che l’annuncio sarebbe stato fatto non alle 12, ma alle 14. I fan del rapper così per scherzo hanno deciso di mandare in tendenza su Twitter l’hashtag #SangioIsOverParty, che naturalmente in pochissimi minuti è diventato popolare sul noto social.

Nessuno screzio dunque tra Sangio e i suoi fan! Ma quale annuncio dovrà fare il cantante a breve? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche giorno fa il rapper ha svelato come ha reagito ad aver perso la finale di Amici 20 contro Giulia Stabile. Rivediamo le sue dichiarazioni.