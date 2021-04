Sangiovanni: la mamma fa una rivelazione sulla sua relazione con Giulia che farà piacere ai fan

Molto amato dai fan di Amici 20, il cantante Sangiovanni (vero nome Giovanni Pietro Damian) si sta facendo molto notare nel talent di Maria De Filippi. E nella fase del Serale ha ricevuto anche l’apprezzamento dei giudici. Sua madre Lidia è stata quindi raggiunta dal settimanale Di Più per raccontare qualcosa del figlio, anche argomenti poco conosciuti al pubblico.

Iniziamo dalla sua relazione con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta proprio ad Amici, con la quale sta facendo sognare tanti spettatori, anche quelli più maturi. Proprio su questa relazione, la signora Lidia ha rivelato qualcosa che piacerà sicuramente ai fan e riguarda la musica.

Qui a casa era legato a una bravissima ragazza che si chiama Margherita, quando è andato a Roma per partecipare ad Amici hanno provato a mandare avanti il loro rapporto ma la distanza, il fatto di non vedersi, li ha allontanati e hanno deciso di lasciarsi. Solo a quel punto Giovanni si è dichiarato a Giulia. A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è “semplice e dolce”. Siamo discreti, non chiediamo altro. Non so quanto durerà con Giulia, l’importante è che sia felice. Per lei ha anche scritto una canzone che presto dovrebbe presentare proprio sul palco di Amici.