Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Nuovo amore per Sangiovanni

In queste settimane si è a lungo parlato di Sangiovanni. Sembrerebbe infatti essere ufficiale la fine della relazione tra il cantante e Giulia Stabile, che ormai non si mostrano più insieme da mesi. I diretti interessati tuttavia non hanno mai commentato la presunta rottura, nonostante pare essere evidente la separazione tra i due. Come se non bastasse in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Amedeo Venza ha infatti pubblicato una segnalazione che riguarda l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi che ha attirato l’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela l’esperto di gossip, pare che Sangio abbia una nuova fidanzata. La ragazza in questione si chiamerebbe Alessia, e i due sono stati paparazzati diverse volte insieme. I fan hanno anche notato alcuni dettagli, sempre riportati da Venza, che confermerebbero la nuova relazione del cantante.

Precisiamo naturalmente che al momento Sangiovanni non ha ancora confermato le voci di corridoio sul suo conto, e che dunque a oggi i pettegolezzi sono destinati a rimanere tali. Non è da escludere infatti che si tratti solo di un’amicizia.

Nel mentre in queste settimane anche a Giulia Stabile sono stati attribuiti diversi flirt. Il nome della ballerina, come abbiamo visto, è stato inizialmente accostato a quello di Alessio Cavaliere, protagonista dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ma non solo. Secondo alcune malelingue del web, Giulia starebbe frequentando nientemeno che Wax. In questo caso però i gossip sono stati prontamente smentiti, e al momento dunque sembrerebbe che la Stabile sia ancora single e che si stia concentrando solo e unicamente sulla sua carriera.