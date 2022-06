Sangiovanni pubblica il remix di Farfalle con Aitana (che è la fidanzata di un attore di Elite)

1 Sangiovanni e la collaborazione con un’artista spagnola

Da un po’ di tempo i fan di Sangiovanni sospettano di una collaborazione spagnola del cantante. Infatti la Sugar, sua casa discografica, aveva lasciato dei segnali in qua e là. Di recente questo sospetto è diventato una certezza. E proprio ieri la cantante spagnola Aitana ha scritto un tweet con una citazione del brano Farfalle col quale Sangiovanni è arrivato quinto a Sanremo.

Aitana ha scritto semplicemente: “Non volano farfalle”. E Sangiovanni ha tweettato: “No vuelan mariposas”. Questi due tweet sono stati chiarissimi per annunciare una loro collaborazione. Inutile dire che i fan sono completamente impazziti e molto curiosi di ascoltare questa nuova versione di Farfalle.

Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale pubblicato dai due artisti suo loro profili Instagram. Venerdì 3 giugno, a mezzanotte, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Mariposas”, la versione spagnola di Farfalle realizzata dai due giovani artisti molto apprezzati.

Dal post notiamo che è previsto anche un videoclip musicale che probabilmente uscirà anch’esso venerdì o al massimo all’inizio della prossima settimana.

Tra l’altro Aitana è un’artista davvero molto apprezzata in Spagna, con tante certificazioni conquistate in questi anni, grandi numeri in termini di ascolti ed è anche la fidanzata di un noto attore. Conosciamola meglio…