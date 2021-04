1 Sparite le canzoni di Sangiovanni

Senza dubbio uno dei candidati alla vittoria di Amici 20 è Sangiovanni. Il giovane rapper infatti fin dal primo giorno ha conquistato non solo il cuore dei professori, ma anche del pubblico, diventando in breve uno dei concorrenti più amati e seguiti di questa edizione. Anche nel corso della fase Serale del talent show di Maria De Filippi, il cantante ha fatto breccia nel cuore dei giudici, riuscendo a vincere quasi tutte le sfide durante le varie puntate. Come sappiamo nel corso della sua esperienza ad Amici l’allievo di Rudy Zerbi, che fin dal primo giorno ha creduto in lui, ha pubblicato anche alcuni pezzi inediti, che hanno ottenuto un successo straordinario.

Solo qualche giorno fa infatti Sangio ha vinto il suo primo disco di platino con Lady, avendo venduto più di 50 mila copie. I fan nel frattempo attendono con ansia il primo album del rapper, che con ogni probabilità vedrà la luce a breve, che conterrà non solo i successi già ascoltati ad Amici, ma anche alcuni pezzi inediti.

Mentre attendiamo di capire quando il progetto verrà rilasciato, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come riporta Webboh infatti, le canzoni di Sangiovanni sono sparite da Instagram! Se infatti si prova a pubblicare una storia con uno dei brani del rapper si nota come i pezzi non siano più presenti nel catalogo. Ad essere presenti sono invece i vecchi singoli del cantante, quelli rilasciati prima della sua partecipazione ad Amici. Tuttavia non c’è da preoccuparsi. Potrebbe infatti trattarsi soltanto di un bug dell’app, o di un problema di copyright che potrebbe essere risolto in breve tempo.

Sempre Webboh infatti fa notare come qualche giorno fa a sparire siano state anche le canzoni di Deddy, che adesso invece sono nuovamente online. Non resta che attendere dunque per riavere i singoli di Sangio su Instagram. Nel mentre rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando a parlare è stata la mamma di Giulia, fidanzata del rapper.