Sangiovanni si spoglia per i suoi 20 anni

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2023

Sangiovanni compie 20 anni

Sono ormai trascorsi ben due anni da quando Sangiovanni ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, conquistando il cuore del pubblico e del web. Dopo aver fatto conoscere la sua musica ai telespettatori, e dopo aver fatto ballare l’Italia intera con Lady e con Malibu, il cantautore ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, dopo la fine del talent show. Da quel momento per Sangio è arrivato un successo dietro l’altro, a partire dalla pubblicazione del primo EP, alla partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno con Farfalle, all’uscita del primo album ufficiale, Cadere Volare. Contemporaneamente l’ex allievo di Amici si è fatto conoscere anche in Spagna, grazie a Mariposas, versione spagnola del pezzo sanremese in collaborazione con Aitana. Nel mentre il cantante è anche partito per il suo primo tour, che ha registrato un sold out dietro l’altro.

In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Proprio nella giornata di oggi Sangio ha compiuto 20 anni, e naturalmente i fan si sono uniti nell’augurare buon compleanno al giovane artista. Il cantante nel mentre sui suoi account ha postato uno scatto che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Sangiovanni infatti si è mostrato in costume al mare, e la foto in cui appare seminudo ha letteralmente infiammato il web. Nel mentre su Instagram sono anche arrivati gli auguri di Giulia Stabile, fidanzata di Sangio. La ballerina professionista di Amici ha postato una serie di scatti in compagnia del cantante, aggiungendo un messaggio semplice ma diretto. Queste le dichiarazioni di Giulia: “20 per la mia persona preferita”.

Non resta che augurare dunque un felice compleanno a Sangio, e attendere con ansia l’arrivo di nuova musica, che senza dubbio non deluderà le aspettative.