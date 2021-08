1 Sangiovanni e Giulia al centro del gossip

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Giulia Stabile e Sangiovanni hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Da quel momento i Sangiulia sono diventati una delle coppie più amate del momento, tuttavia non mancano piccole polemiche, proprio come accaduto nelle ultime ore. Inaspettatamente infatti alcuni maliziosi utenti del web hanno iniziato ad accusare il rapper di aver tradito Giulia, dopo che si è mostrato sui social insieme a una sua collaboratrice. La ragazza in questione, che sta lavorando al tour estivo di Sangio, a un tratto è stata così pesantemente offesa e insultata, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato.

A quel punto la ragazza ha deciso di inviare su Instagram un messaggio privato alla stessa Giulia Stabile, temendo che la ballerina potesse credere ai gossip. La vincitrice di Amici 20 così ha deciso di intervenire, mettendo a tacere i pettegolezzi secondo i quali Sangiovanni l’avrebbe tradita. Giulia ha così condiviso così non solo il messaggio ricevuto dalla collaboratrice del rapper, ma ha anche fatto un lungo sfogo. La Stabile ha infatti invitato i suoi fan, e non solo, a smetterla di attaccare senza motivo le persone. Queste le sue dichiarazioni;

“Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo. Alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo. Vi chiedo per favore di smetterla. So che con il fatto che siamo diventati personaggi pubblici alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in alcune questioni private e di criticare. Però voglio far capire almeno a chi ci segue e ci vuole bene che questa cosa non fa bene a me, a lui e neanche alle persone che ci stanno intorno e lavorano con noi. Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego”.

Nessun tradimento dunque da parte di Sangiovanni. La relazione con Giulia Stabile continua e tutto procede a gonfie vele. Nel mentre qualche settimana fa il rapper ha parlato di un suo periodo buio. Rivediamo le sue parole.