Sangiovanni, il suo ultimo concerto finisce al centro delle critiche: lui sbotta

1 Critiche a Sangiovanni dopo un concerto

Già da ieri sera tra i fan di Sangiovanni girava del malumore, ma era per pochi perché solo in pochi si erano accorti cosa è successo. Ma oggi, dopo una storia del cantante, tutto il web ne sta parlando. Cosa quindi è accaduto? In pratica qualche giorno fa l’ex allievo di Amici si è esibito a Castelgrande di Bellinzona per il Festival Castle On Air. Si è trattato di una tappa del suo tour estivo che lo vede salire su vari palchi d’Italia, soprattutto in ambito di Festival estivi.

Ieri sera è uscito un articolo del Corriere del Ticino in cui il giornalista che lo ha scritto ha fortemente criticato il cantante. Nel recensire la sua performance ha usato anche parole molto dure. Primo fra tutti il titolo in rima considerato dal web poco rispettoso: “Gli inganni di Sangiovanni”. Come si vede da alcuni commenti che girano, chi legge potrebbe pensare subito che il cantante abbia ingannato il suo pubblico.

Scorrendo l’articolo si trovano critiche molte dure. Ad esempio c’è scritto: “Sulla scena con un pesante ritardo accompagnato unicamente da un deejay che faceva suonare i dischi suoi quali cantilenava sopra senza particolare tecnica vocale”. Nell’articolo il giornalista ha parlato anche di “canzoncine per bambini”.

Tutto questo non è piaciuto per niente ai fan e soprattutto non è piaciuto a Sangiovanni che questa mattina ha replicato. Sul suo profilo Instagram, nelle storie, ha pubblicato un lungo discorso in cui ha difeso il suo lavoro. Ma non solo, ha anche puntato l’attenzione sul fatto che ha avuto grossi problemi ad esibirsi per cause metereologiche. Ecco le sue parole di difesa…