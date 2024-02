Quando a Sanremo 2007 Mango e Laura Valente salutavano la ‘piccola Angelina’: “Ha 6 anni, le mandiamo un bacio”

Sanremo

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Nel lontano 2007 Mango e Laura Valente si esibivano sul palco di Sanremo, in quel periodo condotto da Pippo Baudo. Dopo l’esibizione il loro primo pensiero è andato ai figli Filippo e Angelina: “Lei ha sei anni, le mandiamo un bacio”.

Sanremo, il video di Mango e Laura Valente in cui parlano di Angelina

Gli amanti del Festival di Sanremo ricorderanno senza dubbio con nostalgia l’emozionante esibizione, nel lontano 2007, di Laura Valente e Pino Mango in “Chissà se nevica”. Quell’edizione aveva come direttore artistico Pippo Baudo. I due hanno mostrato grande complicità e in questi giorni a distanza di tanti anni il video è diventato virale. Perché? Nel filmato i due artisti menzionano i due figli Filippo e… Angelina, alla quale hanno detto di voler mandare un bacio.

Mai nessuno avrebbe immaginato però che a distanza di 17 anni Angelina Mango avrebbe potuto vincere sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024. Nel video in questione, come mostrato sotto, si sente Laura Valente dire a fine esibizione: “Noi siamo insieme, con amore, da ventidue anni”. La cantante ha proseguito il suo discorso ricordando: “Siamo sposati da tre anni e abbiamo due figli. Ciao Filippo, ha 12 anni, ciao Angelina, quasi 6 anni”, per poi mandare un bacio.

Anche in un’intervista a Domenica In, sempre da Pippo Baudo, Laura Valente parlando di Angelina ha detto: “La piccolina è piccola, per cui è contenta, anzi lei voleva venire alle prove e diceva: “Ma che canzone canto?”. Insomma.. predestinata!

@corrieredellasera Succedeva 17 anni fa: a Sanremo 2007 Mango e Laura Valente si esibivano sul palco dell’Ariston in un duetto con «Chissà se nevica». Il presentatore era Pippo Baudo. Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024, all’epoca aveva solo 6 anni ma sua madre raccontava già che la piccola voleva cantare con loro: «La piccolina è piccola, per cui è contenta, anzi lei voleva venire alle prove e diceva: “Ma che canzone canto?» 👉 Video integrale sul sito del Corriere (​​🎥​ CorriereTv) #sanremo #angelinamango #mango #lauravalente #pippobaudo #2007 #sanremo2007 #rai #tv #televisione #musica ♬ suono originale – Corriere della Sera

Se in quel momento il nome di Angelina l’abbiamo accolto con un sorriso, ora cala una lacrimuccia ripensando al fatto che dopo così tanto tempo quel palco l’ha calcato lei per la prima volta, arrivando a raggiungere il gradino più alto del podio. Quella bambina che oggi è diventata una donna e che con il sorriso sulle labbra, nonostante la vita sia stata spesso dura con lei, ha raggiunto il suo sogno.

Angelina Mango che su quel palco, in ricordo di suo papà perso quando aveva appena 13 anni, ha voluto omaggiarlo con una toccante esibizione durante la serata dei duetti. La giovane artista ci ha regalato una performance intima e commovente de “La Rondine”. È entrata all’interno del brano in punta di piedi, conquistando tutti con dolcezza e amore.

Mamma Laura e tutta la sua famiglia sono fieri di Angelina Mango e siamo certi che anche papà Pino sarà orgoglioso di quanto costruito fino a ora.