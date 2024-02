Angelina Mango torna a casa! Dopo la vittoria a Sanremo sarà ospite ad Amici

Sanremo | Spettacolo

Dopo la straordinaria vittoria a Sanremo 2024 Angelina Mango torna ad Amici, la scuola che l’ha ufficialmente lanciata e fatta conoscere meglio al pubblico. Ecco quando la vedremo ospite nel talent show.

Angelina Mango torna ad Amici

Quante emozioni per Angelina Mango! La cantante arrivata seconda nella scuola di Amici 22 ma prima nella categoria canto, ha trionfato a Sanremo 2024. Una vittoria che le ha regalato un sogno e la porta direttamente all’Eurovision Song Contest in Svezia (e c’è chi la dà già per favorita!).

Intanto prima di tutto questo Angelina Mango continua a scalare le classifiche musicali e per festeggiare questo importantissimo traguardo sarà ospite della “casa” che solo lo scorso anno l’ha accolta e dato modo di farsi conoscere meglio dal pubblico. Parliamo chiaramente di Amici.

Dopo Sanremo 2024 infatti Angelina Mango torna ospite da Maria De Filippi per festeggiare insieme questo importantissimo traguardo, per nulla scontato e che rende orgogliosa la stessa conduttrice così come tutti coloro che sono stati a stretto contatto con lei nei mesi della scuola.

Per Angelina Mango sarà senza dubbio molto molto emozionante ritrovarsi tra i banchi di scuola di Amici in così poco tempo, ma stavolta con un premio in più. Un riconoscimento che pesa parecchio e che la inserisce ufficialmente tra i vincitori della manifestazione canora! Ma non solo, perché Angelina si è aggiudicata anche il premio della sala stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Si tratta dunque di una grandissima soddisfazione non solo per lei ma anche per l’intero staff che le è sempre stato accanto fin da subito, compiendo un lavoro eccezionale. E i risultati si vedono tutti. Angelina Mango intanto si gode la vittoria a Sanremo 2024, ha già annunciato il tour con i biglietti che vanno a ruba e ha già puntato l’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà al meglio il nostro Paese. In bocca al lupo, Angelina!