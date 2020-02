1 Un famosissimo ed amatissimo cantante italiano svela di aver rifiutato la proposta di diventare direttore artistico del Festival di Sanremo 2020

Parte tra sole pochissime ore il Festival di Sanremo 2020. Tutto è finalmente pronto per la prima serata della kermesse musicale, e tante saranno le emozioni alle quali assisteremo. Solo qualche ora fa abbiamo scoperto l’ordine di esibizione dei 24 Big in gara, che saranno divisi per le prime due puntate, e attesissime sono le performance dei concorrenti. Nel mentre, Amadeus è pronto ad affrontare questa nuova sfida, nonostante le polemiche che l’hanno coinvolto nelle ultime settimane. In attesa di scoprire cosa accadrà, è giunta voce che famosissimo ed amatissimo cantante italiano ha rifiutato la proposta di diventare direttore artistico del Festival della canzone italiana. Parliamo di niente che meno che di Vasco Rossi!

Il rocker, che qualche mese fa ha tenuto un tour di stadi trionfale, ha svelato, nel corso di un’intervista a La Stampa, di essere stato contattato dalla Rai per avere il ruolo che è stato poi affidato ad Amadeus. Il cantante ha anche aggiunto di aver pensato a lungo al da farsi, ma di aver poi rifiutato la proposta di prendere parte al Festival di Sanremo 2020 in qualità di direttore artistico della 70esima edizione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Per un attimo ho pensato di fare come Baglioni: accettare di fare Sanremo per consacrare me stesso e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, ai superospiti ma anche ai concorrenti. Un duetto qua, un duetto là. Sigla iniziale e finalmente sempre una mia canzone. Poi però ho rifiutato. Ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione. Però, un bel conflitto di interessi, non le pare?”

Nonostante dunque Vasco Rossi pare abbia preso in considerazione l’ipotesi di diventare direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, alla fine il famosissimo cantante ha preferito rifiutare la proposta della Rai. Il rocker, tuttavia, non prenderà parte alla kermesse neanche in qualità di ospite, nonostante questa sarebbe stata un’occasione perfetta per celebrare i successi dell’ultimo anno. Ricordiamo, invece, tutti quelli che arriveranno nel corso della manifestazione.