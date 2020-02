1 Svelato l’ordine di esibizione dei 24 artisti in gara al Festival di Sanremo 2020. Ecco chi ci sarà martedì, e chi invece mercoledì

Tra pochissime ore inizia finalmente Sanremo 2020, e tutto è pronto per il grande debutto del Festival della canzone italiana. Nel mentre, si stanno svolgendo le conferenze stampa delle kermesse, che ci rivelano gli ultimi dettagli di questa attesissima kermesse. Proprio poco fa è stato anche rivelato l’ordine di esibizione dei 24 artisti in gara alla manifestazione, che da domani sera presenteranno le loro canzoni. Ma chi ci sarà martedì e chi invece mercoledì? Scopriamolo insieme.

Ad esibirsi nel corso della prima serata della kermesse musicale, prevista per martedì 4 febbraio saranno:

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Ad esibirsi nel corso della seconda serata di Sanremo 2020, invece, mercoledì 5 febbraio saranno:

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Levante

Enrico Nigiotti

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Tosca

Michele Zarrillo

Non resta che attendere, a questo punto, la partenza ufficiale di Sanremo 2020 per scoprire cosa accadrà, e quale risulterà essere la canzone italiana più bella dell’anno. Appuntamento con la prima serata del Festival per martedì 4 febbraio, naturalmente su Rai 1.