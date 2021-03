1 Le canzoni di Sanremo 2021 in radio

Stiamo ormai per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo 2021, e il pubblico inizia ad aver assimilato le 26 canzoni che i Big in gara hanno presentato sul palco dell’Ariston. In questi giorni infatti i brani dei cantanti sono stati ascoltati migliaia di volte, e anche le radio stanno contribuendo al successo dei pezzi. Ma quali sono le canzoni più passate in radio?

A svelarlo è EarOne, che ha stilato una classifica con i brani più trasmessi di Sanremo 2021. Partiamo dalle ultime posizioni:

26 Ghemon – Momento perfetto (59 emittenti)

25 Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera(33 emittenti)

24 Random – Torno a te (36 emittenti)

23 Bugo – E invece si (47 emittenti)

22 Arisa – Potevi fare di più (61 emittenti)

21 Gio Evan – Arnica (42 emittenti)

20 Aiello – Ora (61 emittenti)

19 Francesco Renga – Quando trovo te (66 emittenti)

Scopriamo la parte centrale della classifica che ci svela quali sono le canzoni di Sanremo 2021 più passate in radio.