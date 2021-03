1 La classifica definitiva di Sanremo 2021

Siamo finalmente giunti alla serata finale del Festival di Sanremo 2021, e tra pochi minuti scopriremo chi sarà quest’anno a vincere la kermesse musicale. Nel mentre qualche ora fa abbiamo appreso che il prossimo anno Amadeus, come confermato da lui stesso, non tornerà alla conduzione e alla direzione artistica della manifestazione, e sul web è già iniziato il toto nome del prossimo presentatore. In attesa di scoprire cosa accadrà, questa sera abbiamo ascoltato per l’ultima volta le 26 canzoni dei Big in gara, e stavolta a votare, dopo la giuria demoscopica, i musicisti dell’orchestra e la sala stampa, è stato il pubblico, mediante l’uso del televoto, che solo poco fa è stato chiuso da Amadeus.

A quel punto sono stati sommati i voti delle sere precedenti e si è così generata la classifica definitiva di Sanremo 2021, che va dalla 26esima posizione alla quarta. Ecco come si sono i posizionati i Big:

26 Random

25 Aiello

24 Bugo

23 Gio Evan

22 Francesco Renga

21 Ghemon

20 Coma_Cose

19 Gaia

18 Fasma

17 Max Gazzè

16 Fulminacci

15 Malika Ayane

14 Noemi

13 Lo Stato Sociale

12 Extraliscio e Davide Toffolo

11 La Rappresentante Di Lista

10 Arisa

09 Orietta Berti

08 Madame

07 Annalisa

06 Willie Peyote

05 Irama

04 Colapesce Di Martino

A contendersi il primo posto di Sanremo 2021 restano dunque Fedez e Francesca Michielin, Ermal Meta e i Maneskin. A breve dunque scopriremo chi tra loro vincerà il Festival. Chi sarà a spuntarla?