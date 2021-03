1 La terza classifica di Sanremo 2021

Siamo giunti alla fine della terza serata del Festival di Sanremo 2021, e anche nel corso di questa diretta non sono mancate le emozioni. Dopo aver avuto ospiti i Negramaro, che hanno aperto la puntata emozionandoci con un bellissimo omaggio al grande Lucio Dalla, e dopo aver assistito alla terza meravigliosa performance di Achille Lauro, abbiamo avuto modo di ascoltare i 26 Big in gara. Questa sera i cantanti si sono esibiti con le cover, alcune delle quali in duetto con ospiti, delle canzoni più belle della storia della musica italiana.

Al termine delle 26 performance dei Big, che sono state votate dai musicisti dell’orchestra dell’Ariston, è stata così stilata una nuova classifica provvisoria. I voti delle prime due serate sono stati sommati a quelli di stasera e si è così generata la terza classifica provvisoria di Sanremo 2021, che vede solo le prime 10 posizioni, che è la seguente:

01 Ermal Meta

02 Annalisa

03 Willie Peyote

04 Arisa

05 Irama

06 Lo Stato Sociale

07 Malika Ayane

08 Extraliscio e Davide Toffolo

09 Orietta Berti

10 Maneskin

Cosa accadrà nelle prossime due serate di Sanremo 2021? La classifica si ribalterà con l’intervento della sala stampa e del televoto? Non resta che attendere per scoprirlo.