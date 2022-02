1 I vincitori di Sanremo 2022 rivelano come nasce “Brividi”

I vincitori del Festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, stanno rilasciando diverse interviste in televisione ma anche in radio. Nelle scorse ore, infatti, li abbiamo potuti sentire anche nel programma Deejay chiama Italia. Il primo a entrare in studio è stato il cantante di “Mi fai impazzire“, il quale ha raccontato, come riportano i video sul sito Deejay.it: “Abbiamo dormito poco in questi giorni. Cosa è successo dopo la premiazione? Non abbiamo realizzato subito di aver vinto Sanremo. Poi siamo tornati in hotel e lo ammetto, ci siamo ubriacati e abbiamo fatto un bel dritto“.

Blanco ha poi rivelato che la canzone esisteva da qualche tempo, ma ancora non si sapeva se sarebbe entrata nella rosa dei Big del Festival. In seguito, poi, è arrivato anche Mahmood, il quale ha rivelato di essere arrivato tardi a causa di un contrattempo dovuto al vento molto forte. Poco dopo la domanda di Linus sulla genesi di “Brividi“: “Difficile immaginare come si scriva una canzone in due. Cioè, voi il ritornello lo avete creato insieme, fisicamente…“. La risposta di Mahmood: “Sì, ma tra l’altro siamo partiti da un accordo più veloce, ma non giravano gli accordi. Allora da un accordo sbagliato, Michelangelo si è messo a suonare il piano e l’abbiamo rallentata un botto. Le strofe che avevamo scritto prima non andavano più bene“.

Blanco ha inoltre detto che la canzone portata a Sanremo 2022, inizialmente, aveva anche un altro bridge. L’hanno cambiato, però, perché era troppo alto anche se molto bello. La frase “mi accontenterei anche di una bugia“, inoltre, ha affermato Mahmood di averla scritta lui. Proseguendo con l’intervista hanno parlato di come si sono conosciuti: “La prima volta era in uno shooting per un giornale. Ci siamo conosciuti in studio diretti da Michelangelo“.

