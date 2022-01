1 I Big di Sanremo 2022 più forti sui social

Come sappiamo ad avere un ruolo importante, e in alcuni casi decisivo, durante il Festival di Sanremo 2022 è il televoto. La potenza dei social infatti è un fattore da non sottovalutare (basti pensare al caso Fedez – Michielin dello scorso anno), e potrebbe di certo cambiare le carte in tavola.

Per questo motivo, per avere un’idea chiara di chi potrebbe trionfare grazie al televoto, la società DeRev ha analizzato dei dati, valutando il seguito che gli artisti hanno sui social, il numero di follower, la crescita media settimanale nel corso dell’ultimo anno e l’engagement medio.

Da questo studio è stata stilata una classifica che ci svela quali sono i Big di Sanremo 2022 più forti sui social.

Andiamo a scoprire come si sono posizionati i cantanti.

I Big più forti sui social

Grazie allo studio della società DeRev, che analizza vari fattori, è stata stilata una prima classifica che ci svela chi sono i Big più forti del Festival di Sanremo 2022 sui social. Queste le posizioni più basse:

25 Yuman

24 Giovanni Truppi

23 Tananai

22 Dargen D’Amico

Andiamo avanti.