Chi è Giovanni Truppi? Età, fidanzata e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Giovanni Truppi, preso a Sanremo 2022. Età, biografia, canzoni, fidanzata e Instagram.

Chi è Giovanni Truppi

Nome e Cognome: Giovanni Truppi

Data di nascita: 21 febbraio 1981

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 40 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giovannitruppi

Giovanni Truppi età e biografia

Chi è Giovanni Truppi, concorrente di Sanremo 2022? Il cantante nasce a Napoli il 21 febbraio 1981. Di conseguenza, oggi, la sua età è di 40 anni. Non abbiamo molte informazioni sulla sua persona. Non conosciamo, infatti, l’altezza o la sua situazione famigliare.

Sappiamo che inizia a studiare il pianoforte a 7 anni. Una volta adolescente si appassiona alla chitarra elettrica. I suoi genitori, ha più volte confessato lui, lo hanno sempre sostenuto.

Prima di approfondire la sua carriera, però, vediamo la sua vita privata…

Vita privata: Giovanni Truppi ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Giovanni Truppi? Ad oggi, purtroppo, non abbiamo alcuna notizia in merito. Non sappiamo se abbia una fidanzata oppure no. Per chi si chiedesse, inoltre, se ha un figlio o una figlia, anche in questo caso non possiamo esservi d’aiuto.

Dovremo attendere, perciò, che sia il diretto interessante a parlare. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Passiamo, ora, ai social…

Dove seguire Giovanni Truppi: Instagram e social

Dove possiamo seguire Giovanni Truppi sui social? Il cantante, presto a Sanremo 2022, ha messo a disposizione diversi modi per seguirlo. Partiamo da Twitter per poi passare a Facebook.

Su Instagram, invece, conta oltre 18mila follower. Qui possiamo vedere mentre si esibisce nei concerti oppure momento in cui si intrattiene con amici o colleghi. Il performer, poi, ha anche un sito ufficiale e un canale YouTube.

Carriera

Da ragazzo fonda una band rock “Le Baccanti“, insieme a Marco Buccelli e Peppe Fiore. A 23 anni, poi, Giovanni Truppi si trasferisce a Roma per continuare gli studi di jazz e canto. La carriera prende il via nel 2010 con l’uscita del primo album “C’è un me dentro di me“.

Tre anni dopo rilascia “Il mondo è come te lo metti in testa” e inizia a fare i primi concerti esibendosi live. Tra il 2015 e il 2019 escono altri due CD, ovvero “Giovanni Truppi” e “Poesia e civiltà“. Nell’EP “5” collabora con diversi artisti, come Niccolò Fabi, La rappresentante di lista e Calcutta.

Nel 2021 debutta come scrittore pubblicando il libro “L’avventura” al quale segue un singolo dal titolo omonimo. Nello stesso anno, quindi, viene annunciato che parteciperà al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Tuo padre, tua madre, Lucia“.

Album e canzoni

Giavanni Truppi ha pubblicato vari album nel corso della sua carriera e molti sono i brani che hanno avuto successo. Sul web possiamo, infatti, troviamo recensioni e interviste di vari siti. Andiamo a scoprire tutte le canzoni partendo dai CD rilasciati:

C’è un me dentro di me (2010)

(2010) Il mondo è come te lo metti in testa (2013)

(2013) Giovanni Truppi (2015)

(2015) Poesia e Civiltà (2019)

(2019) Solopiano (Raccolta – 2017)

(Raccolta – 2017) 5 (EP – 2020)

(EP – 2020) Tutto l’universo (2022)

Tra le canzoni che sono diventati singoli, invece, possiamo citare:

Scomparire (2010)

(2010) L’unica oltre l’amore (2019)

(2019) Borghesia (2019)

(2019) Mia (2019)

(2019) Conoscersi in una situazione di difficoltà (2020)

(2020) L’avventura (2021)

Tante altre, però, le canzoni che hanno avuto successo anche se non sono brani diventati singoli. Possiamo citare, per esempio: “Quando ridi“, “Respiro” e “Nessuno“.

Giovanni Truppi a Sanremo 2022

Quella di Sanremo 2022 sarà la prima esperienza sul palco dell’Ariston per Giovanni Truppi. Il cantautore napoletano porterà il brano “Tuo padre, tua madre, Lucia“. A firmare questo testo lo stesso cantante, ma anche Pacifico, Marco Buccelli e Niccolò Contessa.

La canzone, infatti, anticipa il CD che uscirà il 4 febbraio 2022. Su Instagram scrive: “[…] una raccolta di brani estratti dai dischi realizzati in questi circa dieci anni di lavoro. Unico inedito dell’antologia, ‘Tuo padre, mia madre, Lucia‘“.

Passiamo, adesso, agli altri concorrenti del Festival nell’attesa di ascoltare i testi dei loro brani…

I concorrenti di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, quali altri concorrenti partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Giovanni Truppi con il brano “Tuo padre, tua madre, Lucia“:

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Giovanni Truppi a Sanremo 2022

Il percorso di Giovanni Truppi al Festival di Sanremo 2022 ha inizio il 2 febbraio 2022. Fa parte, infatti, del gruppo di artisti che si esibirà nella seconda serata della kermesse. Vedremo come si posizionerà in classifica.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.