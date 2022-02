Sanremo 2022, la classifica parziale della prima serata

La classifica parziale della prima serata di Sanremo 2022

Questa sera, martedì 1° febbraio, ha avuto inizio il Festival di Sanremo 2022. Abbiamo visto tantissimi ospiti sul palco dell’Ariston. Pensiamo, per esempio, Matteo Berrettini, Claudio Gioè e soprattutto i Maneskin. Quest’ultimi hanno mandato in visibilio tutto il teatro e anche il pubblico da casa con la loro performance. Ma non solo.

Ovviamente è cominciata anche la gara dei Big che si contendono il titolo di vincitore. Nella prima serata si sono esibiti soltanto dodici cantanti. Nella seconda, ovvero domani, avremo il piacere di assistere alle restanti perfomance. Per tale ragione oggi conosciamo solamente la classifica parziale.

Andiamo, quindi, a vedere come si sono piazzati nella sera d’apertura del Festival di Sanremo 2022. Ecco la classifica, partendo dall’ultimo posto:

12. Ana Mena – Duecentomila ore

11. Yuman – Ora e qui

10. Giusy Ferreri – Miele

9. Achille Lauro – Domenica

8. Rkomi – Insuperabile

7. Michele Bravi – Inverno dei fiori

6. Noemi – Ti amo non lo so dire

5. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

4. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

3. Dargen D’Amico – Dove si balla

2. La rappresentante di lista – Ciao ciao

1. Mahmood e Blanco – Brividi

Ecco, quindi, la classifica parziale completa. Potrete recuperare tutta la prima serata del Festival di Sanremo 2022 accedendo al servizio, del tutto gratuito, RaiPlay. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.