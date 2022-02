L’aneddoto di Fiorello a Sanremo 2022

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022 abbiamo già visto esibirsi diversi cantanti in gara tra i Big. Inoltre si sono esibiti anche i Maneskin, la band italiana che sta girando il mondo dopo la vittoria della kermesse e dell’Eurovision dello scorso anno. Inoltre abbiamo anche assistito ai siparietti comici di Fiorello. Il comico ha fatto molta ironia sui vaccini e anche sul suo ritorno, per la terza volta, sul palco dell’Ariston.

A un certo punto, poi, è stato fatto entrare anche Matteo Berrettini, tennista molto amato dal pubblico italiano. Dopo qualche domanda di Amadeus ha fatto incursione anche il collega. Quest’ultimo ha raccontato un curioso aneddoto sul suo passato che, in parte, riguarda anche lo sportivo:

C’è una storia particolare che ci lega. Io quando lo vidi giocare per la prima volta dissi: “Ah guarda, Matteo Berrettini, incredibile”. Io una volta facevo l’animatore nei villaggi. Ci lavorava un ragazzo che faceva il maestro di tennis e anche lui si chiamava Berrettini. Ma non c’entra niente con lui. Lui era biondo con gli occhi azzurri. Lui è moro… E invece era il papà. Ho lavorato con il papà, Luca.

Fiorello e il conduttore di Sanremo 2022, quindi, sono scesi dal palco per andare ad accogliere e salutare tutta la famiglia al completo. Continuate a seguirci per tante altre news sul Festival e non soltanto. Su RaiPlay potrete recuperare tutta la puntata.

Novella 2000 © riproduzione riservata.