Sanremo 2022, la classifica provvisoria della terza serata

La classifica provvisoria di Sanremo 2022

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 si conclude, come di consueto, con la classifica provvisoria. Amadeus questa sera ha presentato sul palco tutte e 25 le canzoni in gara, accompagnato da Drusilla Foer, co-conduttrice d’eccezione. Non sono mancati anche ospiti graditi come Cesare Cremonini (per lui è la prima volta all’Ariston), Roberto Saviano, ma anche Anna Valle e Martina Pigliapoco.

Ma torniamo alla classifica provvisoria. Stasera a fare la loro scelta sono la giuria demoscopica e il televoto da casa, dopo i primissimi due appuntamenti che hanno visto impegnata la sala stampa con la scelta dei favoriti. Ma quale sarà il responso di questa sera? Ecco qui di seguito il risultato di oggi al Festival di Sanremo 2022:

1 Mahmood e Blanco

2 Elisa

3 Gianni Morandi

4 Irama

5 Sangiovanni

6 Emma

7 Massimo Ranieri

8 Fabrizio Moro

9 La Rappresentante di Lista

10 Dargen D’Amico

11 Michele Bravi

12 Ditonellapiaga e Rettore

13 Aka7even

14 Achille Lauro

15 Noemi

16 Rkomi

17 Matteo Romano

18 Iva Zanicchi

19 Giovanni Truppi

20 Highsnob e Hu

21 Giusy Ferreri

22 Le Vibrazioni

23 Yuman

24 Ana Mena

25 Tananai

Si tratta logicamente di una classifica che, nelle prossime due serate di venerdì 4 e sabato 5 del Festival di Sanremo 2022, possono cambiare e regalare ulteriori colpi di scena! Voi che ne pensate? Vi trovate d’accordo con questa scelta? Diteci la vostra nei commenti!

