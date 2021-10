1 Giulia De Lellis a Sanremo 2022?

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo del Festival di Sanremo 2022, tuttavia come sappiamo la grande macchina della kermesse è già in moto da diverso tempo. Ancora una volta alla conduzione della manifestazione musicale ci sarà Amadeus, che per la terza volta di seguito si metterà in gioco. Dopo il successo delle ultime edizioni infatti la Rai ha chiesto all’amato conduttore di tornare a rivestire i panni di presentatore e di direttore artistico, e senza dubbio anche stavolta le aspettative non verranno deluse. Nel mentre sui social in questi giorni sta girando un gossip che sta facendo discutere gli utenti. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo quanto si apprende da alcuni rumor, sembrerebbe che Amadeus voglia al suo fianco come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 nientemeno che Giulia De Lellis. Non è la prima volta che il nome dell’influencer viene associato alla kermesse musicale, tuttavia fino a ora i gossip sempre sempre rimasti tali. E pare che anche stavolta la De Lellis non sarà all’Ariston. Come svela Dagospia infatti i rumor riguardo un ipotetico arrivo di Giulia al Festival sono del tutto infondati. Questo quanto si legge in merito:

“Giulia De Lellis co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus? La notizia era già circolata due anni fa rivelandosi infondata, anche in questo caso si tratta di una fake news. Ipotesi mai vagliata”.

Giulia De Lellis dunque non sarà al Festival di Sanremo 2022 in qualità di co-conduttrice di Amadeus. Nel mentre in queste settimane si discute anche dei probabili Big che potrebbero partecipare alla manifestazione. Rivediamo quali sono i nomi che sono stati fatti fino a ora.