1 Le novità di Sanremo 2022

Aria di cambiamenti importanti per Sanremo 2022! Sebbene manchi ancora un po’ di tempo, Amadeus sta già lavorando, insieme ai vertici Rai, alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il conduttore, confermato per la terza volta consecutiva, ha già in programma diverse novità su ciò che sarà la manifestazione, in programma (salvo colpi di scena) dall’1 al 5 febbraio 2022.

A rivelare alcune delle curiosità è stato il sito ADGInforma, che ha spiegato nel dettaglio cosa ha in mente la squadra di lavoro capitanata da Amadeus. Per prima cosa la kermesse tornerà ad avere il suo pubblico munito di Green Pass per poter accedere. Questo fa dunque pensare a un ritorno, sempre con le dovute cautele, alla normalità. Il che non è poco!

Come ben sappiamo, poi, in questi anni si è anche parlato della durata di ogni serata, che spesso va a sforare con i tempi e si conclude a orari piuttosto discutibili per i più. A Sanremo 2022, però, qualcosa potrebbe cambiare. Stando a quanto trapela da ADGInforma, infatti, gli appuntamenti potrebbero essere più corti. In che modo? Dopo il TG1 non ci sarà più il Prima Festival, ma si passerà la linea direttamente ad Amadeus, che introdurrà così gli artisti e i loro brani.

A proposito dei cantanti in gara, anche qui, ci potrebbe essere qualche trasformazione. Si dice infatti che i Big in gara saranno molti meno rispetto all’ultima edizione in cui ne abbiamo ascoltati ben 26 e sarà ridotto anche il numero degli ospiti. Insomma Sanremo 2022 sarà il Festival dell’innovazione!

Le curiosità sulla kermesse canora, però, non sembrano essere finite qui. Ci sono altri nodi da sciogliere tra co-conduttori (rivedremo Fiorello?), artisti in gara e ospiti. Ecco quanto emerso dal sito d’informazione…