1 Chi saranno i Big di Sanremo 2022?

Il Festival di Sanremo 2022 partirà il prossimo anno, dall’1 al 5 febbraio. Se la conduzione ormai è chiara, ovvero tornerà per la terza volta consecutiva Amadeus, ci si sta chiedendo ancora chi saranno i Big. Questi, purtroppo, non li sapremo quasi fino a una settimana prima del debutto su Rai 1. Tuttavia, come riporta anche il sito Gossip e TV, Il Messaggero ha fatto i nomi di diverse celebrità che potremmo vedere sul palco dell’Ariston molto presto.

Tra questi possiamo, quindi, citare Elisa. La cantante friulana ha preso parte alla kermesse musicale l’ultima volta nel 2001, edizione che vinse proprio lei con il brano Luce. Pare che abbia pensato a un duetto con Rkomi, rapper milanese di 27 anni che sta scalando le classifiche con l’album Taxi Driver. Ricordiamo, prima di continuare, che si tratta solo di rumor. Di conseguenza tutto questo va preso con le pinze. Andando avanti, poi, nella lista viene inserita anche Loredana Bertè, ma non solo.

Nella rosa dei candidati anche Tommaso Paradiso e Blanco. Quest’ultimo salito alla ribalta negli ultimi mesi con i brani trasmessi in tutte le radio più importanti. Se credete sia finita qui vi sbagliate di grosso. Pare che Amadeus, infatti, voglia dare spazio ai giovani. Circolano, infatti, i nomi di Ariete, Anna, Alfa, Il Tre e Aka7even. Quest’ultimo, inoltre, in passato aveva rilasciato la seguente dichiarazione: “Per adesso non è in programma. Se dovessimo trovare il pezzo giusto, magari chissà. Ci vado da solo. Penso sia giusto da solista il primo anno“.

Una bella soddisfazione per tutti i fan che lo hanno visto partire prima da X Factor e poi ottenere grande successo da Amici di Maria De Filippi. Nelle settimane passate si vociferava che anche Sangiovanni sarebbe potuto andare a Sanremo nel 2022, ma in baso a quanto detto dal cantante stesso non sarà così: “Non è in programma per ora. Poi magari cambio idea. Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente“.

