Blanco è fidanzato: ai Seat Music Awards presenta la sua ragazza Giulia

1 Blanco presenta la sua fidanzata Giulia

È uno dei fenomeni del momento e grazie al duetto con Sfera Ebbasta in Mi fai impazzire (di cui ha di recente rivelato a chi è dedicata) ha conquistato le classifiche musicali. Parliamo di Blanco. Classe 2003 il giovane cantante si sta facendo largo nel mondo della musica e ha già lanciato alcuni brani diventati delle vere e proprie hit.

Per tale ragione, visto il successo riscontrato, è stata immancabile la sua presenza alla serata dei Seat Music Award, manifestazione dedicata ai brani più amati del momento e trasmessa su Rai 1. Qui ha avuto modo anche di presentare il suo primo album. La kermesse si è svolta all’Arena di Verona e Blanco non si è presentato da solo, ma in dolce compagnia. Come vedete dall’immagine a destra, infatti, il ragazzo si è mostrato insieme alla sua fidanzata Giulia. Oltretutto ha anche pubblicato una foto (quella a sinistra), proprio in compagnia della sua dolce metà.

Storie Instagram – Blanco e la fidanzata

A confermare in qualche modo la storia d’amore è stato proprio Blanco in una recente intervista a Billboard. Qui, nel commentare la notizia che parla della curiosità di Adriano Celentano (uno dei suoi miti) alla sua musica, ha detto:

«Ero a tavola, a casa della mia ragazza. L’ho guardata e ho detto: “No, vabbè, non ci credo”. È il boss della musica italiana, lo showman per eccellenza».

Ha raccontato Blanco. Di Giulia purtroppo, almeno al momento, non abbiamo informazioni, ma appena ci saranno altre news non esiteremo ad informarvi. Ma non è tutto…