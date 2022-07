Amadeus annuncia … a Sanremo 2023

Solo poche settimane fa Amadeus era stato al TG1 per dare il primo annuncio in merito al Festival di Sanremo 2023. Sappiamo tutti che il conduttore ha rivelato che la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata sarà Chiara Ferragni:

Posso già fare un annuncio. Da oggi può iniziare il gemellaggio Sanremo-TG1. […] Posso? Parliamo della settimana di Sanremo… Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice nella prima sera e co-conduttrice nell’ultima sera… Apre e chiude il Festival di Sanremo Chiara Ferragni.

Questa sera, invece, Amadeus è tornato al TG1 per annunciare che Gianni Morandi sarà il co-conduttore per tutte e cinque le puntate. Saranno quindi in due i presentatori il prossimo anno. Ecco che cosa ha affermato il cantante in un videomessaggio:

Buonasera. Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti. Stasera sono a casa e mi sono messo lo smoking perché la proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto amo Sanremo. Mi sono chiesto “Come mai mi vuole vicino?” Ho pensato che hai fatto dei Festival molto impegnativi e faticosi. Tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni. Forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte, energica egiovane e quindi hai chiamato me. Dai, scherzo. Accetto con entusiasmo! Ciao!

Non ci resta che attendere il mese di febbraio per vedere Gianni Morandi e Amadeus all’opera insieme al Festival di Sanremo 2023. Nel frattempo, però, seguiteci per tante altre news.

