Britney Spears a Sanremo 2023?

Dopo Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice per la serata iniziale e quella conclusiva, Amadeus non si ferma e tenta il colpaccio! Il direttore artistico e presentatore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023 sogna in grande. Come riportato gentilmente da Coming Soon in queste ore pare abbia puntato forte una pop star internazionale alla kermesse, amatissima in tutto il mondo. Il nome emerso è quello di Britney Spears!

In base a quanto fornisce il sito sembrerebbe che i manager della cantante sarebbero già stati contattati per Sanremo 2023 e che ci sia una trattativa in corso per trovare un accordo quanto prima. Il portale web ha rivelato anche qualche dettaglio in più: “Inoltre qualcuno ha rivelato che Amadeus era indeciso se chiamare Britney Spears o Lady Gaga e che la scelta non è stata facile. Infine pare che il cachet della Spears non ammonterà a meno di 200.000 Euro”, si apprende dalle prime indiscrezioni emerse.

Al momento resta un rumor, che comunque fa gola a tanti. La notizia infatti ha già preso piede sul web e gli utenti e fan di Britney Spears si dicono già molto entusiasti e sperano che Amadeus possa annunciarla come ospite di Sanremo 2023. Il Festival non dorme mai e ogni anno il conduttore vuole renderlo unico e indimenticabile. Chissà quante altre idee ha in serbo per il pubblico!

Una notizia che se dovesse essere confermata potrebbe davvero regalarci una grande popstar internazionale sul palco del Teatro Ariston. La cantante in questi anni ha vissuto momenti non semplici ma ha avuto la forza di rialzarsi grazie anche al supporto dei numerosi fan.

Nell’attesa di capire cosa succederà e se effettivamente Britney Spears sarà o meno a Sanremo 2023, vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi nemmeno una news sul Festival e i suoi protagonisti.

